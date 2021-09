UFFICIALE – Silvestre riparte dalla B: c’è la firma con la Virtus Entella

Ritorno in Italia per l'ex difensore nerazzurro

Matias Silvestre, ex difensore dell'Inter, torna in Italia. Dopo l'esperienza in Belgio con il Mouscron, l'argentino ha deciso di ripartire dalla Virtus Entella. Il club ligure "comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in serie A - si legge nel comunicato -. A Matias un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella!".