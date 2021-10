Shaqiri: “Spero di giocare più a lungo possibile. Poi magari farò il mister”

L'ex interista oggi al Lione: "Amo il calcio, è un vero piacere venire ad allenarsi ogni giorno"

Xherdan Shaqiri, meteora dell'Inter oggi in forza all'Olympique Lione, intervistato dal quotidiano francese Le Progrès chiarisce quelle che sono le sue intenzioni a breve e medio periodo: "Sto bene, finché l'anca e il ginocchio resistono sono felice. Amo il calcio, è un vero piacere venire ad allenarsi ogni giorno. Spero davvero di durare e giocare il più a lungo possibile. Ecco perché approfitto del presente perché non sai mai cosa può succedere dopo. Penso che in ogni caso rimarrò nel mondo del calcio dopo la mia carriera sportiva, magari proverò a diventare allenatore".