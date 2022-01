Sensi, nuova avventura e nuovo numero: alla Samp indosserà la 5

Il centrocampista di proprietà dell'Inter cambia numero per l'esperienza in blucerchiato

Stefano Sensi abbandona per qualche mese l'Inter e la maglia numero 12 per sposare la Sampdoria e cambiare il compagno di viaggio sulle spalle. Il centrocampista di Urbino, come ufficializzato dalle foto pubblicate sul sito ufficiale blucerchiato, indosserà la numero 5. Sperando lo possa accompagnare nel definitivo rilancio.