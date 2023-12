Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Sassuolo, Alessio Dionisi ha preso le difese di Andrea Pinamonti, finito nel mirino di critica e tifosi per le recenti prestazioni, arrivate dopo un avvio di stagione che sembrava davvero promettente alla luce dei cinque gol segnati in altrettante presenze: "Col Genoa ha fatto una buona partita, alla faccia di chi lo critica - le parole del tecnico dei neroverdi -. Penso che per dodici mesi ho dovuto parlare di Pinamonti, ma lo devo fare anche quest'anno perché sento i mugugni allo stadio, non è facile per un giocatore che non ha la struttura consolidata in Serie A. A Empoli, la sua migliore stagione, fece 13 gol di cui 9 su azione.

Non è un bomber da 30 gol, è un giocatore che fa tante cose per la squadra, aiuta la squadra, lo sta facendo di più, la consapevolezza sta crescendo e la deve mettere all'interno della squadra perché in questa squadra un '99 non è un giovane e si deve assumere delle responsabilità di squadra. Pinamonti ora deve tirare fuori anche di più, mi aspetto una prestazione ancora migliore e tutto passa da lui".