Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dell'ex attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti: "La sua è stata una stagione altalenante, in cui non ha fatto la preparazione con noi, ha avuto l'infortunio. Oggi nel primo tempo ha fatto una buona partita. Non è facile quando ti riempiono di botte, ero sorpreso di quanto ci avessero picchiato nel primo tempo, tanti falli li ha presi Pinamonti. Questa stagione servirà ad Andrea perché sarà il centravanti della squadra l'anno prossimo e sono convinto che farà bene", ha detto in conferenza stampa.