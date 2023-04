Fatto curioso appena prima dell'inizio del secondo tempo del match del Via del Mare tra Lecce e Sampdoria. Il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic, con la sua squadra sotto per 1-0, ha effettuato infatti ben quattro cambi in un colpo solo. In Serie A, una cosa simile non succedeva dal maggio del 2021, quando fu Claudio Ranieri, anche lui alla guida della Samp, a cambiare quattro elementi dopo l'intervallo nel match perso a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte.