Sabato: “Balotelli ex giocatore. Napoli? Mi fido di Dzeko. Inzaghi rivelazione”

Dal sogno azzurro di Balotelli alla lotta scudetto, passando per Inter-Napoli. L’ex nerazzurro Antonio Sabato a TMW Radio risponde a vari interrogativi che riguardano il mondo Inter. Mario Balotelli punta la Nazionale. Lei che pensa?...

"Ma candidato a che cosa? Può tornare a vedere e fare il tifo per la Nazionale, non a giocare. Ormai è un ex giocatore. Dobbiamo arrangiarci con chi abbiamo, che sono bravi. Immobile è stato crocefisso, ci sarebbe servito in queste due partite".