Karl Heinz Rummenigge ha rassegnato le sue dimissioni da membro del Comitato esecutivo UEFA. Una decisione che il presidente Aleksander Ceferin ha commentato non senza emozionarsi durante l'odierno congresso di Parigi: "Kalle, nel calcio tu sei quello che mi ha impressionato di più come persona e leader - le parole del dirigente sloveno -. Quello che hai fatto, lo hai fatto per il bene del calcio. Il calcio ti ama. Abbiamo ancora bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua saggezza, ne avremo sempre bisogno".

Parole che hanno trovato eco nella voce di Gianni Infantino, dichiarato tifoso dell'Inter: "Era il mio idolo quando giocava". ​