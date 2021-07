Rui Patricio: “Ho scelto la Roma anche per lavorare con Mourinho”

Il nuovo portiere giallorosso si è presentato in conferenza stampa

La Roma ha il suo nuovo portiere, Rui Patricio. Durante la prima conferenza stampa a tinte giallorosse, il portoghese non ha dimenticato di evidenziare l'importanza della presenza di Josè Mourinho per la sua scelta: "Quando ho accettato di venire alla Roma l'ho fatto per l'importanza della squadra, ma anche per lavorare con Mourinho. È importante per me difendere la grandezza di questo club e anche lavorare con questo allenatore".