Ruben Sosa festeggia i 57 anni e riceve puntuali gli auguri dell'Inter. "Arrivato dalla Lazio nell'estate del 1992, ha indossato la maglia nerazzurra per tre stagioni decisamente intense in cui ha segnato ben 50 reti in 104 presenze con una delle medie realizzative più alte della storia interista - ricorda il club nerazzurro in una nota ufficiale -. Oggi Ruben Sosa, che con la nostra maglia ha anche conquistato la Coppa Uefa nel 1993/94, compie 57 anni e riceve gli auguri dal Club e da tutti i tifosi".