Ronaldo: “Prima di acquistare il Valladolid ho avuto contatti con due club inglesi”

Ronie: "Mi è stato proposto il Brentford e ho parlato col Charlton"

Prima di diventare il proprietario del Real Valladolid, Ronaldo è stato in trattative con almeno due club inglesi. A svelarlo è stato lo stesso Fenomeno, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Fourfourtwo: "Cercavo una squadra da acquistare e ho avuto l'aiuto di alcune persone - le parole di Ronie -. C'erano molte opportunità in Inghilterra, e ci sono ancora, ma dal momento che i campionati locali sono probabilmente i più organizzati e preziosi al mondo, i club finiscono per avere una valutazione molto più alta rispetto a qualsiasi altra parte d'Europa. È davvero interessante. Ora vediamo tutti che la Premier League è all'avanguardia nell'industria del calcio, mentre le altre leghe stanno facendo del loro meglio per recuperare il ritardo finanziario, perché competere con il calcio inglese è difficile in questi giorni. Allora c'erano alcune opportunità".

In futuro, però, Ronaldo non esclude di poter fare affari oltremanica: "Il campionato inglese rimane un obiettivo per me nel prossimo futuro. Perché quando ho iniziato a Valladolid, la mia idea era quella di espandere il business e provare a costruire una rete di squadre. Ovviamente, dato che mettevo soldi a Valladolid di tasca mia, non avevo la liquidità per investire in altre squadre contemporaneamente – e, a dire il vero, un altro progetto a quel punto avrebbe complicato le cose. Ma sono estremamente contento di come stanno andando le cose qui".