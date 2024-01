Ivan Perisic è pronto a tornare a casa. Come annunciato su Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, il Tottenham in queste ore ha aperto al trasferimento in prestito fino a fine stagione all'Hajduk Spalato, squadra della sua città e quella nella quale è cresciuto. L'ex Inter è ancora ai box per la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro che ha condizionato la sua stagione. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire prima del termine della stagione.