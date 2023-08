Sembra essere al capolinea il rapporto tra Willy Gnonto e il Leeds, club nel quale l'ex interista è approdato lo scorso anno dopo l'addio allo Zurigo. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano su Twitter la relazione tra il classe 2003 e il club inglese è ormai completamente rotta. Il Leeds, impegnato domani contro il Birmingham, è costretto a fare a meno dell'attaccante che ha deciso di non partire con il resto della squadra. Il giocatore, che ha già l'accordo con l'Everton, non ha il via libera dei Whites che non intende cederlo.

The relationship between Willy Gnonto and Leeds is completely broken now.



He’a not willing to play at Birmingham tomorrow, he hasn’t travelled and he wants to leave. Already agreed terms with Everton. #EFC



Leeds insist on their position: not for sale. pic.twitter.com/1TYQsM9TgT