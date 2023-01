Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, intervistato da DAZN, ha raccontato come ha affinato negli anni una delle sue armi più letali, i calci di punizione. Spiegando di avere usufruito dell'aiuto di una vecchia conoscenza anche del mondo Inter: "I primi anni potevo allenarmi con Aleksandar Kolarov, e Alex è incredibile. I portieri non potevano davvero farci niente quando batteva... Mi aiutò tanto, a lui non piaceva la mia rincorsa e infatti l'ho modificata. Ho seguito il suo consiglio.