Fa tutto Lukaku nella serata dell'Olimpico. Il belga sbaglia il rigore, poi segna il gol decisivo in pieno recupero che completa la rimonta della Roma sul Lecce. José Mourinho, ai microfoni di DAZN, ha parlato dell'ex Inter: Il rigore lo sbaglia solo chi tira, non sono mai triste con chi sbaglia il rigore.

Dybala non voleva calciare da fermo per il suo legamento, Lukaku ha tirato, però il problema è che è un ragazzo molto emozionale, avendolo allenato in tre squadre diverse. Quando sbaglia il suo cuore piange e lui soffre. Avere la possibilità nell'ultimo minuto di fare il gol della vittoria non poteva esserci di meglio e ora può dormire un po' meglio ed è un ragazzo con un cuore grande".