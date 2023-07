Martin Demichelis, tecnico del River Plate, ha accolto con favore l'ingaggio dall'Inter di Facundo Colidio, con il quale in privato ha messo subito le cose in chiaro per quanto riguarda l'impiego: "E' arrivato per giocarsi il posto, gliel'ho detto quando l'ho accolto - le sue parole -. L'ho ringraziato per averci scelto come club nel quale fare uno step successivo nella sua carriera. Il gruppo è numeroso e molto competitivo, poi valuterò in che ruolo potrà esprimere al meglio il suo potenziale".