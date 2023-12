Episodio increscioso a margine della finale del Mondiale per Club tra Manchester City e Fluminense, dominata dagli inglesi che hanno vinto 4-0. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Szymon Marciniak, è scoppiata infatti una rissa tra Felipe Melo e Kyle Walker: i due sono venuti a contatto, separati a fatica dai compagni e dai due staff. Nel dopopartita, l'ex giocatore dell'Inter ha fornito la sua versione dei fatti, difendendosi dalle accuse di aver scatenato lui l'alterco.

Felipe Melo ha dichiarato di non aver gradito l'atteggiamento del centrocampista dei Citizens Jack Grealish: "Ho già visto sui social media degli idioti dire che ho scatenato una rissa. Ma oggi Grealish è stato irrispettoso nei confronti dell’istituzione del Fluminense e non permetterò mai che ciò accada. Stava gridando 'Olé' alla fine della partita; queste cose le possono fare i tifosi, un atleta in campo non può mancare di rispetto ad una squadra. Quindi, per gli idioti che si dicono giornalisti e hanno già detto che ho creato guai, non ho scatenato alcuna rissa, anzi sono andato a difendere Matheus Martinelli, che era messo alle strette da questo elemento. E lo rifarei. Sono un guerriero.'