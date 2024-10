Marco Anghileri, capitano del Renate, formazione che milita nel girone A di Serie C, ha condiviso con Michele Di Gregorio l'esperienza coi nerazzurri brianzoli nella stagione 2017-18. E ai microfoni de IlBianconero.com, Anghileri parla così dell'attuale numero uno della Juvventus: "Bastava poco per capirlo: con uno così l'Inter poteva essere a posto per almeno dieci anni. Poi a Milano hanno fatto altre scelte, ma io non mi sbagliavo perché Michele è andato alla Juventus".