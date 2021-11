Sky Sports – Conte manager di 1a classe, perché il Tottenham l’ha preso solo ora?

Il columnist di Sky Sports: "Ha fatto un lavoro incredibile con Chelsea e Inter, è un acquisto brillante"

Prima di fare un appunto al club londinese: "Non capisco perché lo hanno potuto prendere oggi, ma non quattro mesi fa. C'era un problema con il budget di trasferimento e non poteva essere d'accordo con quello che Daniel Levy voleva fare con il club. Quando hai un allenatore come Conte, devi dargli la licenza per ottenere i giocatori che vuole e per giocare il sistema che vuole, non puoi interferire, fa le cose a modo suo. Ha già lavorato con il direttore del calcio del Tottenham (Fabio Paratici ndr) alla Juventus, quindi è importante perché deve funzionare, devono assicurarsi di andare nella stessa direzione, altrimenti può essere un disastro".