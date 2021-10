Recoba: “I due gol al Brescia? Li ho fatti con l’incoscienza dell’età”

Il Chino racconta a La Nacion: "Non sapevo nemmeno come festeggiare, ho cercato Zanetti: è stato lui che mi ha accolto all'Inter"

Alvaro Recoba ha ricevuto la licenza di allenatore Fifa Pro dopo aver completato un corso via Zoom e in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nacion spiega di essere pronto a lanciarsi nell'avventura da tecnico: "Oggi mi manca l'adrenalina del campo. Quando giochi, aumenti costantemente la frequenza cardiaca. La stessa cosa succede all'allenatore, credo, perché dà continuamente indicazioni e risolve problemi. Ho la mia opinione al Nacional, mi sento ascoltato dall'allenatore, ma non prendo decisioni e non sono ancora nemmeno sceso in campo. Devo prendere delle decisioni, voglio già fare un piccolo errore. In qualche modo sono in un luogo di conforto e sento che voglio uscire da lì. Il momento arriverà".

Nell'intervista, Recoba ripercorre tanti momenti della sua carriera, tra i quali anche il suo biglietto da visita in Italia, la clamorosa doppietta al Brescia nell'agosto del 1997: "Sono passati 24 anni e la gente continua a ricordare quelle reti. Ho fatto quei due gol con l'incoscienza dell'età, quando avevo 21 anni. Allora non avevo idea di cosa avessi fatto. Negli anni ho capito che sarebbe diventato un momento indimenticabile, soprattutto per le persone. E in entrambi i gol, perché non sapevo nemmeno come festeggiare, ho cercato Javier Zanetti. Se mi trovavo lì era per il club, però anche per lui che mi ha accolto".