In Roma-Monza, Alessandro Nesta è diventato il 135esimo allenatore affrontato da Claudio Ranieri nella sua lunga carriera in Serie A. Il tecnico giallorosso, che ha traghettato pure l'Inter nella stagione 2011-12, ha raggiunto Fulvio Bernardini al terzo posto in una classifica che vede più su solo Carlo Mazzone (149) e Nereo Rocco (171). Lo evidenzia Opta.