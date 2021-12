PSG, Leonardo: “Hakimi è il miglior terzino al mondo”

La convinzione del direttore del club parigino

Ha parlato ai microfoni di Europe 1 il direttore sportivo del PSG Leonardo, soffermandosi su due pedine nel roster parigino: "In squadra abbiamo due giocatori molto giovani, Hakimi e Donnarumma, che per me sono il miglior terzino e il miglior portiere del mondo. Gigio con Keylor è stato nominato per il Pallone d'Oro, non tutti hanno due portieri così".