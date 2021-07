Preliminari Ucl, la Stella Rossa di Stankovic ko contro il Kairat

Risultati delle gare di andata del terzo turno di preliminari per l'accesso alla Champions League 2021/22. Ko contro il Kairat per la Stella Rossa di Stankovic

Conclusi Europei e Copa America, nel vecchio Continente è già tempo di Champions League. Concluse le gare d'andata valide per il terzo turno dei preliminari per l'accesso alla prossima stagione della massima competizione europea per club: tre soli i pareggi finali, mentre vincono Psv Eindhoven, Kairat, Olympiakos, Dinamo Zagabria, Malmo, Legia Varsavia, Ferencvaros, Rapid Vienna, Cluj e Sheriff. Pareggio finale invece tra Celtic e Midrjylland, Mura-Ludogorets e Slovan Bratislava-Young Boys. Kairat che lascia l'amaro in bocca all'ex interista Dejan Stankovic, sconfitto per 2-1. Di seguito tutti i risultati.