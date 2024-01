La seconda stagione al Tottenham di Ivan Perisic è finita praticamente dopo un mese per via di un grave infortunio al ginocchio che ha costretto il croato ad andare sotto i ferri a fine settembre. La conferma è arrivata da Ange Postecoglou, manager degli Spurs, che ha escluso un rientro dell'ex Inter prima del gong di questa annata: "Sta lavorando sodo, ovviamente ha degli impegni con la nazionale che vuole mantenere (Euro 2024, ndr) - le parole del greco -.

E' stata una perdita significativa per noi, ero convinto del fatto che quest'anno ci avrebbe dato un contributo davvero significativo vista la sua esperienza e per quello che aveva mostrato nelle prime partite. E' improbabile che giochi ancora per noi".