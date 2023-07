Christopher Attys, centrocampista classe 2001 transitato dalle giovanili dell'Inter, potreebbe continuare la sua carriera in Serie B dopo l'ottima stagione con la maglia del Trento in Serie C. Secondo Lacasadic.com, infatti, sia il Venezia che il Palermo monitorano con attenzione il giocatore francese classe 2001, 17 presenze e 3 reti con la maglia gialloblu.