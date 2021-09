Joao Mario di nuovo in Nazionale, Mendes: “È lo stesso che andò all’Inter”

L'ex Benfica e Sporting: "È un giocatore fantastico, eccellente per il campionato portoghese"

Il ritorno di João Mário nella lista dei convocati del ct del Portogallo, Fernando Santos, ha riacceso la polemica che il centrocampista aveva aperto all'atto della firma del contratto con cui si è legato al Benfica, 'tradendo' lo Sporting Lisbona. Un comportamento che ha amareggiato Fernando Mendes, ex giocatore dei due club di Lisbona ma dichiaratamente tifoso dei Leoes: "Ha chiaramente più visibilità al Benfica, è ovvio - le sue parole a CMTV -. Questo Joao Mario è lo stesso della scorsa stagione, è lo stesso che ha lasciato il calcio portoghese per andare all'estero (all'Inter ndr). È un giocatore fantastico, è eccellente per il campionato portoghese".