Pochettino: “L’affidabilità di giocatori come Hakimi? Dipende da molti fattori”

L'opinione del tecnico sull'esterno destro ex nerazzurro

Nel corso della conferenza stampa prepartita, il tecnico del Paris Saint-GermainMauricio Pochettino ha dichiarato: "L'affidabilità di Hakimi, Mbappé, Kimpembe e Marquinhos? Molti fattori fanno sì che alcuni giocatori abbiano più minuti di altri. Squalifiche, infortuni, struttura della rosa...Neymar? L'andamento è positivo. La prossima settimana sarà determinante per conoscere la percentuale di possibilità per il suo ritorno e la sua disponibilità in Champions. Ramos, bisogna vedere l'evoluzione del suo problema. Bisognerà vedere la prossima settimana se sarà disponibile". Queste le parole raccolte dai colleghi di TMW.