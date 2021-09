Pochettino: “Hakimi ci dà tanto, non solo gol. Ieri mi ha sorpreso per un motivo”

Le parole del tecnico argentino dopo la vittoria sul Metz, decisa proprio da una doppietta dell'ex Inter

Al termine della vittoria sudata ottenuta al fotofinish sul campo del Metz, Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha speso parole di elogio per il match winner Achraf Hakimi, raccontando anche un curioso aneddoto accaduto negli spogliatoi: "Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo e un giocatore che ci porta tanto e non solo gol. Sta lavorando sulla fascia, sia in fase difensiva e offensiva; il fatto di andare in gol è importante per la squadra e per lui. Ieri gli ho chiesto come stava, e mi ha risposto 'molto bene'. Poi mi ha detto 'E tu, coach?' Sono rimasto sorpreso. Mi ha detto 'Nessuno te lo chiede mai'. È il primo con buone intenzioni".