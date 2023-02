Intervistato dal Daily Mail, Andrea Pirlo, oggi allenatore della formazione turca del Fatih Karagumuk in Turchia, ha raccontato quello che è il suo rapporto con Antonio Conte, tecnico del Tottenham ed ex Inter e Juve: "Da Conte ho imparato tante cose, a volte parlo con lui e per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave. Come quella che ha Cristiano Ronaldo: per me è stato facile lavorare con lui. È un bravo ragazzo, molto professionale.