"Non voglio dire niente, se no succede un casino". Andrea Pinamonti, stasera in gol nell'1-1 tra Sassuolo e Torino, ha risposto così a precisa domanda sulla polemica che si è innescata attorno alla penuria di attaccanti azzurrabili dopo le sue parole e quelle di Roberto Mancini.

"Le cose che dico vengono travisate, non voglio rispondere su questo - ha detto l'ex Inter a DAZN -. Ho sempre avuto rispetto per tutti, ma tante persone non lo hanno per me. Questa cosa mi dà fastidio, ma non uso neanche questa parola se no viene travisata".