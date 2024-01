Via José Mourinho, dentro Daniele De Rossi. La decisione della Roma che ha sorpreso un po' tutti, se non altro per le tempistiche. Anche Giorgio Perinetti, attuale direttore dell'area tecnica dell'Avellino, commenta il cambio di guida tecnica giallorossa ai microfoni di TMW: "Conosco De Rossi da ragazzo ama il calcio in maniera assoluta ed è un idolo dei tifosi. Può contrastare l’addio di Mourinho e la delusione dei tifosi ma può diventare un’arma a doppio taglio: se dovesse fare bene, per l’allenatore che arriverebbe a fine anno non sarebbe semplice".

Come ha visto l’esonero di Mourinho?

"Non capisco la logica degli americani che non comunicano mai. Esonerare Mourinho con un comunicato di dieci righe è paradossale. La Roma comunica poco".