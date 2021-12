Pergolettese, Verzeni: “Sin dalle giovanili dell’Inter abituato a farmi trovare pronto”

La convinzione: "Non ho mai abbassato la testa e mai ho pensato di non essere preso in considerazione dal mister"

Nicolò Verzeni, giovane difensore della Pergolettese che ha passato gli ultimi due mesi in panchina, ha messo in mostra le sue qualità, nella temuta trasferta con la Juventus U23, meritandosi gli elogi e i complimenti che gli sono stati tributati al termine dell’incontro: "Sapevo che questa gara, importante e difficile, avrebbe influito sul mio prossimo futuro. Certamente con più continuità sarebbe molto più facile acquisire fiducia nei propri mezzi. Ma anche nelle giovanili dell’Inter, sono stato sempre abituato a non giocare diverse gare e poi essere chiamato in causa. Qui alla Pergolettese sono stato presente a tutti gli allenamenti, non ho mai abbassato la testa e mai ho pensato di non essere preso in considerazione dal mister. Sapevo che sarebbe arrivata anche per me l’occasione giusta, l’importante in questi casi è farsi trovare pronto", conclude il classe 2002, come riferisce TuttoC.com.