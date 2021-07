Pastorello in viaggio con Joao Mario: “Back to Portugal”

Il centrocampista è in volo verso il Portogallo accompagnato dal suo agente

"Back to Portugal". È questa la frase scelta dall'agente Federico Pastorello per accompagnare lo scatto social durante il volo con Joao Mario, destinazione Portogallo. Dopo l'addio allo Sporting Lisbona e la risoluzione contrattuale con l'Inter, il centrocampista è pronto per firmare un nuovo contratto il Benfica.