Paratici: “Ho ritrovato il Conte di sempre. Dove è andato ha vinto, scelta facile”

Il DS del Tottenham accoglie l'ex Inter: "Lo conosciamo molto bene, è uno passionale"

Prima uscita ufficiale da allenatore del Tottenham per Antonio Conte , atteso dalla sfida col Vitesse in Conference League. Intercettato da SkySport a pochi istanti dal fischio d'inizio del match, Fabio Paratici accoglie pubblicamente l'ex tecnico dell'Inter non mondo Spurs: "Ho ritrovato l'Antonio Conte di sempre: molto voglioso, con grande passione e voglia di iniziare - assicura il DS -. Lo conosciamo molto bene, è uno passionale. Da noi si troverà come si è trovato nei primi due anni al Chelsea. Quando hai un nome come Antonio che ti dà la disponibilità la scelta è facile da fare".

"Lui dove è andato ha vinto, ogni club ha il suo DNA - prosegue Paratici nel suo intervento -. Questo è un club straordinario, con potenzialità enormi. Credo ci sia tutto per potere fare bene e competere per vincere, poi come in tutte le cose bisogna avere pazienza per costruire. Ma siamo qui per questo. Crediamo che si possa fare qualcosa di importante".