"Thiago diventerà uno dei migliori cinque tecnici al mondo, è propositivo e non gli mancano le idee. Deki si salverà con la Samp anche se la situazione non è semplice, ne sono convinto. Pure lui, ha un gran futuro". A parlare in questi termini degli ex compagni Thiago Motta e Dejan Stankovic, ora allenatori di Bologna e Sampdoria, è Goran Pandev. L'ex attaccante dell'Inter del Triplete è protagonista di un'intervista a Calciomercato.com.

Un altro suo ex compagno, Inzaghi, allena una squadra in cui lei ha fatto la storia.

"Con Simone ho vissuto bei momenti. Alla Lazio voleva giocare sempre in coppia con me, diceva che solo io gli passavo la palla per far gol (ride, ndr). Già in quegli anni era matto per il pallone, conosceva tutti i calciatori e i tecnici fino alla Serie D. Assurdo. Spero possa vincere lo scudetto con l’Inter e far bene in Europa".