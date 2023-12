Dalla Serie A di calcio alla pallacanestro dilettantistica. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Rodrigo Palacio ha deciso di allacciarsi le scarpe da basket mettendosi in gioco nelle file del Garegnano. Ai microfoni di SportWeek, il Trenza spiega cosa lo ha portato a questa scelta: "Gioco perché mi diverto, non c'è altro. A basket gioco da sempre: sono nato a Bahia Blanca, la città di Manu Ginobili, quindi sono cresciuto a calcio e pallacanestro.

Poi ho scelto il primo perché ero più bravo coi piedi. Nella squadra sono uno dei tanti, non sono l'ex calciatore dell'Inter. Qui anche gli avversari mi trattano come uno qualsiasi", afferma Palacio, confermandosi un po' restio nel concedere interviste: "Quando hanno iniziato a cercarmi i giornalisti, per sei mesi ho smesso di giocare. Non mi piace".