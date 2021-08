Palacio: “Inter, mi è spiaciuto non vincere. Ma non eravamo costruiti per farlo”

Il Trenza torna a parlare della sua parentesi in nerazzurro, sfortunata dal punto di vista dei risultati

"Mi è dispiaciuto non vincere niente con l'Inter, ma non era una squadra costruita per vincere. Sono comunque contento per quello che ho fatto nella mia carriera. Ora spero di fare bene qua". Lo ha detto Rodrigo Palacio, oggi protagonista della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Brescia.