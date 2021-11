Paganin: “In caso di ko con il Napoli rincorsa difficile, ma campionato lungo”

L'ex Inter avverte la squadra di Inzaghi ma con ottimismo: "Dieci punti sarebbero tanti, ma non si assegna lo scudetto"

Dopo il deludente pari del derby è il Napoli il prossimo avversario dell'Inter, ancora a secco di vittorie negli scontri diretti. I campioni d'Italia ospitano l'attuale capolista in una sfida che dirà sicuramente la sua in ottica scudetto. A parlarne è l'ex nerazzurro Massimo Paganin che a Calcio Napoli 24 Tv ha così analizzato la situazione di entrambe le squadre: "Se l’ Inter perdesse andrebbe a dieci punti di distacco, ma il campionato è ancora lungo: non ci sarebbe l’assegnazione dello scudetto, è chiaro, ma la rincorsa sarebbe ancora più difficile e senza margini d’errore".

"Non credo che il Napoli giocherà di rimessa: non è un caso se è davanti in classifica, è una squadra con basi molto solide che negli anni hanno portato al primato attuale. Penserà a fare la partita e ad imporsi: potrebbe essere uno spot per il calcio italiano".