In Turchia ha fatto molto rumore la designazione dell'arbitro Daniele Orsato per la gara di Champions League tra Galatarasay e Copenaghen. Il motivo? Alcuni precedenti non proprio felici del fischietto di Schio quando ha incrociato Mauro Icardi nel suo periodo all'Inter: "Con Orsato non ho problemi - ha minimizzato il rosarino rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa -. Da capitano ho avuto rapporti con tanti arbitri, posso dire che con lui ho un ottimo rapporto. Ci salutiamo a ogni partita che gioco; posso dire che ho davvero un buon rapporto con tutti gli arbitri italiani.

Ho letto delle cose sulla stampa, ma sono sicuro che se è stato scelto per arbitrare questa gara significa che è un arbitro di altissimo livello"