Orrico: “Inter-Napoli gara spettacolare. Si deciderà a centrocampo”

L'ex nerazzurro sicuro sulle aspettative da avere per il big match di domenica prossima

"Napoli è già fra le prime sei squadre d’Europa" tuona l'ex interista Corrado Orrico, che in vista di Inter-Napoli, incensa la squadra di Luciano Spalletti, allenatore che "ha lasciato un segno positivo ovunque è andato. In Russia ha vinto, a Roma è sempre andato in Champions nonostante la grana Totti. Quello che sta facendo oggi al Napoli non mi sorprende. Dall’altra parte dico che l’Inter ha sbagliato a prendere Simone Inzaghi, il quale era estremamente aiutato da Tare alla Lazio. Senza l’albanese, Simone zoppica parecchio perché non ha più chi gli toglie le castagne dal fuoco" aggiunge sull'allenatore interista. E proprio in vista del big match del ritorno al campionato italiano pronostica: "Sicuramente sarà una gara spettacolare, si deciderà a centrocampo e sul piano agonistico" ha detto a 1 Station Radio.