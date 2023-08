Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Onana al Manchester United. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i tifosi dei Red Devils si sono già scagliati sui social contro l'ex portiere dell'Inter, arrivato in estate per una cifra attorno ai 55 milioni di euro.

C'è chi chiede a gran voce anche il ritorno di De Gea all'Old Trafford. "Questo non va bene nemmeno come riserva”, “Onana non è scarso, è un disastro”, sono alcuni dei messaggi pubblicati nei confronti dell'ex Inter. "Tutta colpa di un erroraccio in amichevole, di un intervento a valanga alla prima gara del campionato e di una papera costata la sconfitta nella seconda", si legge sul sito online de La Repubblica.