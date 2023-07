Dopo l'arrivo nel ritiro statunitense dello United, André Onana si è già messo al lavoro con il suo nuovo team. L'ex portiere dell'Inter ha subito indossato i guantoni e sceso in campo con i nuovi compagni per il primo allenamento sotto la guida di Ten Hag. "Una nuova faccia si è unita alla squadra" si legge nel tweet pubblicato dai Red Devils attraverso il quale il club inglese ha mostrato i primi frame della nuova vita del camerunese.

A new face has joined the squad



@AndreyOnana#MUFC || #MUTOUR23 pic.twitter.com/E7AxbUwfgU