Dopo il 2-2 di ieri contro il Tottenham, André Onana è volato in Costa d'Avorio per raggiungere il resto della Nazionale del Camerun per disputare con la Nazionale dei Leoni la Coppa d'Africa. La Nazionale dell'ex portiere dell'Inter sarà impegnata oggi pomeriggio alle 18 (ora italiana) contro la Guinea, ma potrebbe non avere tra i pali il 24 dei Red Devils.

Secondo quanto rivelato da alcuni media locali il camerunese, decollato ieri con un jet privato, non è riuscito ad atterrare a Yamoussoukro, città nella quale si trova il Camerun per il ritiro. Il classe '96 sarebbe bloccato ad Abidjan a causa delle cattive condizioni meteorologiche.