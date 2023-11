Non è un bel periodo per André Onana. Dopo le difficoltà nei primi mesi al Manchester United arriva anche un problema fisico per l'ex portiere dell'Inter, come rende noto il Camerun in una nota ufficiale.

"La Federcalcio Camerunese comunica che André Onana, uscito per infortunio nel corso della partita contro le Mauritius, non fa parte del gruppo dei Leoni Indomabili presente a Bengasi - si legge nel comunicato -. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato un'infezione a livello pubico. La FECAFOOT gli augura pronta guarigione".