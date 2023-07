"Entrare a far parte del Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente tutta la mia vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada". Sono queste le prime parole rilasciate da Andrè Onana come nuovo giocatore del Manchester United.

"Scendere in campo all'Old Trafford per difendere il nostro obiettivo e contribuire alla squadra sarà un'altra esperienza straordinaria - le parole ai microfoni ufficiali del club -. Questo è l'inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare. Il Manchester United ha una lunga storia di portieri incredibili e ora darò tutto per creare la mia eredità nei prossimi anni. Sono entusiasta dell'opportunità di lavorare di nuovo con Erik ten Hag e non vedo l'ora di fare la mia parte nel successo che questa grande squadra vuole conquistare".