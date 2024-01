"È ora di brillare, è ora di vincere partite importanti, ed è importante per noi vincere oggi perché sappiamo quanto sia importante per noi". Parola di André Onana che, prima di scendere in campo contro il Tottenham, match che al momento il Manchester United sta conducendo per 1-0, si è fermato ai microfoni di Sky Sports UK per caricare la squadra e, tra le righe, anche un po' sé stesso dopo un inizio stagionale lontano rispetto alla prolifera annata avuta la scorsa stagione all'Inter.