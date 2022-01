Odgaard, tripletta in Coppa d’Olanda: “Al Waalwijk mi sento a mio agio”

L'attaccante ex Primavera Inter: "Se dipendesse da me, finirei qui la stagione"

Giornata straordinaria ieri in Coppa d'Olanda per Jens Odgaard, attaccante danese transitato nelle giovanili dell'Inter oggi di proprietà del Sassuolo e in prestito all'RKC Waalwijk: Odgaard è stato infatti il mattatore del match contro l'ADO Den Haag, lanciando la sua squadra al turno successivo con una tripletta segnata oltretutto da subentrato. Soddisfazione enorme per il ragazzo di Lyngby, che nel dopopartita, ai microfoni del Telegraaf, ha anche parlato del suo futuro: "Mi sento davvero a mio agio qui. Ho la possibilità di crescere e di mettermi in mostra. Non posso parlare a nome del Sassuolo, ma se dipendesse da me finirei qui la stagione".