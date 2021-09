Nuovi guai giudiziari per il fratellastro di Cassano: arrestato per rapina

Il 49enne avrebbe partecipato a una rapina lo scorso 10 giugno insieme a due complici

Nuovi guai giudiziari per il fratellastro dell'ex Inter Antonio Cassano, Giovanni Cassano. Il 49enne, non nuovo a problemi con la giustizia (pluri-pregiudicato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora a Bari) è stato nuovamente arrestato per aver partecipato a un furto in appartamento. In casa i carabinieri hanno trovato anche 8 parrucche, guanti, passamontagna e grimaldelli, inoltre la targa dell'auto era stata manomessa e guidava senza patente poichè revocata. La mattina del 10 giugno Giovanni Cassano (riconosciuto da un tatuaggio grazie alle telecamere di sorveglianza) insieme a due complici ancora da identificare, si sono introdotti in un appartamento portando via gioielli, rolex e altri beni per un valore totale di 30 mila euro. L'auto e gli arnesi da scasso, un piede di porco, un piccone, e la bombola usata per aprire la cassaforte con la fiamma ossidrica sono stati ritrovati in un box a Bari. Il Tribunale ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.