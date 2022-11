"La Samp non può stare in quella posizione di classifica". Lo sostiene Walter Novellino, che intervistato dai colleghi di TMW analizza la partenza con il freno a mano tirato dei blucerchiati concentrandosi brevemente anche sul lavoro di Dejan Stakovic: "Sono convinto che sia una squadra costruita per fare un campionato migliore. Le urla non bastano, manca lo spirito giusto. Stankovic non sta facendo male sul piano caratteriale, ma manca qualcosa sul piano tattico".