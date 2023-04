Conferenza stampa in casa Spal per Radja Nainggolan, centrocampista arrivato in Emilia a gennaio. Il belga tocca vari argomenti, di campo e non solo: "La classifica in questo momento non ci sorride, ma risultato positivo porta risultato positivo e noi siamo in una buona striscia: le somme le tireremo poi a fine stagione. Il gruppo è bello compatto e questa è una cosa positiva.

Sono molto contento che i tifosi mi stiano apprezzando, perché vuol dire che sto dando loro qualcosa di buono. Ora però voglio solo portare la Spal alla salvezza e potremo farcela soltanto tutti uniti: noi, i nostri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro sostegno, e tutta la città. Sono contento di essere qui e fare parte di questo gruppo. Mi trovo bene e per il futuro si vedrà, perché prima bisogna salvarsi".